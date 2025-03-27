Moedas / KULR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KULR: KULR Technology Group Inc
4.64 USD 0.12 (2.65%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KULR para hoje mudou para 2.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.50 e o mais alto foi 4.66.
Veja a dinâmica do par de moedas KULR Technology Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KULR Notícias
- KULR Technology Group launches new CubeSat battery line for space sector
- KULR Technology: Shareholder Dilution Continues Unabatedly - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KULR Technology Group earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to $101 million
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to 1,021 BTC
- KULR Technology secures $20 million credit facility with Coinbase
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- KULR to implement 1-for-8 reverse stock split effective June 23
- KULR stock rises on Bitcoin for Corporations initiative
- KULR Technology expands Bitcoin treasury, joins BFC initiative
- kulr technology group appoints new directors and general counsel
- KULR Technology’s 45% decline validates InvestingPro’s overvalued warning
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- KULR Technology set to join Russell 3000 Index in June
- Bitcoin Hits All Time High in Argentina: Details
- KULR boosts bitcoin treasury with $9 million purchase
- KULR Technology Group expands Bitcoin holdings by $9 million
- KULR Technology Group earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- KULR Technology Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- KULR Technology shares fall on critical Grizzly Research report
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KULR Technology stock soars 24% on revenue beat
Faixa diária
4.50 4.66
Faixa anual
0.27 7.94
- Fechamento anterior
- 4.52
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.64
- Ask
- 4.94
- Low
- 4.50
- High
- 4.66
- Volume
- 471
- Mudança diária
- 2.65%
- Mudança mensal
- 0.65%
- Mudança de 6 meses
- 251.52%
- Mudança anual
- 1557.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh