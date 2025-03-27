Валюты / KULR
KULR: KULR Technology Group Inc
4.49 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KULR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой KULR Technology Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KULR
- KULR Technology Group launches new CubeSat battery line for space sector
- KULR Technology: Shareholder Dilution Continues Unabatedly - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KULR Technology Group earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to $101 million
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to 1,021 BTC
- KULR Technology secures $20 million credit facility with Coinbase
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- KULR to implement 1-for-8 reverse stock split effective June 23
- KULR stock rises on Bitcoin for Corporations initiative
- KULR Technology expands Bitcoin treasury, joins BFC initiative
- kulr technology group appoints new directors and general counsel
- KULR Technology’s 45% decline validates InvestingPro’s overvalued warning
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- KULR Technology set to join Russell 3000 Index in June
- Bitcoin Hits All Time High in Argentina: Details
- KULR boosts bitcoin treasury with $9 million purchase
- KULR Technology Group expands Bitcoin holdings by $9 million
- KULR Technology Group earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- KULR Technology Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- KULR Technology shares fall on critical Grizzly Research report
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KULR Technology stock soars 24% on revenue beat
Дневной диапазон
4.36 4.57
Годовой диапазон
0.27 7.94
- Предыдущее закрытие
- 4.49
- Open
- 4.53
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.36
- High
- 4.57
- Объем
- 1.524 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.60%
- 6-месячное изменение
- 240.15%
- Годовое изменение
- 1503.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.