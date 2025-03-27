货币 / KULR
KULR: KULR Technology Group Inc
4.46 USD 0.03 (0.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KULR汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点4.43和高点4.59进行交易。
关注KULR Technology Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KULR新闻
- KULR Technology Group launches new CubeSat battery line for space sector
- KULR Technology: Shareholder Dilution Continues Unabatedly - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KULR Technology Group earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to $101 million
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to 1,021 BTC
- KULR Technology secures $20 million credit facility with Coinbase
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- KULR to implement 1-for-8 reverse stock split effective June 23
- KULR stock rises on Bitcoin for Corporations initiative
- KULR Technology expands Bitcoin treasury, joins BFC initiative
- kulr technology group appoints new directors and general counsel
- KULR Technology’s 45% decline validates InvestingPro’s overvalued warning
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- KULR Technology set to join Russell 3000 Index in June
- Bitcoin Hits All Time High in Argentina: Details
- KULR boosts bitcoin treasury with $9 million purchase
- KULR Technology Group expands Bitcoin holdings by $9 million
- KULR Technology Group earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- KULR Technology Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- KULR Technology shares fall on critical Grizzly Research report
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KULR Technology stock soars 24% on revenue beat
日范围
4.43 4.59
年范围
0.27 7.94
- 前一天收盘价
- 4.49
- 开盘价
- 4.57
- 卖价
- 4.46
- 买价
- 4.76
- 最低价
- 4.43
- 最高价
- 4.59
- 交易量
- 760
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- -3.25%
- 6个月变化
- 237.88%
- 年变化
- 1492.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值