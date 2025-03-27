Valute / KULR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KULR: KULR Technology Group Inc
4.82 USD 0.08 (1.69%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KULR ha avuto una variazione del 1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.74 e ad un massimo di 5.08.
Segui le dinamiche di KULR Technology Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KULR News
- KULR Technology Group launches new CubeSat battery line for space sector
- KULR Technology: Shareholder Dilution Continues Unabatedly - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KULR Technology Group earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to $101 million
- KULR Technology Group increases bitcoin holdings to 1,021 BTC
- KULR Technology secures $20 million credit facility with Coinbase
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- KULR to implement 1-for-8 reverse stock split effective June 23
- KULR stock rises on Bitcoin for Corporations initiative
- KULR Technology expands Bitcoin treasury, joins BFC initiative
- kulr technology group appoints new directors and general counsel
- KULR Technology’s 45% decline validates InvestingPro’s overvalued warning
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- KULR Technology set to join Russell 3000 Index in June
- Bitcoin Hits All Time High in Argentina: Details
- KULR boosts bitcoin treasury with $9 million purchase
- KULR Technology Group expands Bitcoin holdings by $9 million
- KULR Technology Group earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- KULR Technology Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- KULR Technology shares fall on critical Grizzly Research report
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
- KULR Technology Group, Inc. (KULR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KULR Technology stock soars 24% on revenue beat
Intervallo Giornaliero
4.74 5.08
Intervallo Annuale
0.27 7.94
- Chiusura Precedente
- 4.74
- Apertura
- 4.75
- Bid
- 4.82
- Ask
- 5.12
- Minimo
- 4.74
- Massimo
- 5.08
- Volume
- 2.348 K
- Variazione giornaliera
- 1.69%
- Variazione Mensile
- 4.56%
- Variazione Semestrale
- 265.15%
- Variazione Annuale
- 1621.43%
20 settembre, sabato