KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KSTR fiyatı bugün 3.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.44 ve Yüksek fiyatı olarak 19.57 aralığında işlem gördü.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KSTR haberleri

Sıkça sorulan sorular

KSTR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi 19.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.44 - 19.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 73 değerine ulaştı. KSTR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi şu anda 19.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 50.89% ve USD değerlerini izler. KSTR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KSTR hisse senedi nasıl alınır?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisselerini şu anki 19.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.54 ve Ask 19.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 73 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KSTR fiyat hareketlerini takip edin.

KSTR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.86 - 20.58 ve mevcut fiyatı 19.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.54 veya Ask 19.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.59% ve 6 aylık değişim oranı 43.68% değerlerini karşılaştırır. KSTR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi yıllık olarak 20.58 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.86 - 20.58). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF performansını takip edin.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.86 - 20.58 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KSTR fiyat hareketlerini izleyin.

KSTR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 18.84 ve yıllık değişim oranı 50.89% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
19.44 19.57
Yıllık aralık
11.86 20.58
Önceki kapanış
18.84
Açılış
19.54
Satış
19.54
Alış
19.84
Düşük
19.44
Yüksek
19.57
Hacim
73
Günlük değişim
3.72%
Aylık değişim
-2.59%
6 aylık değişim
43.68%
Yıllık değişim
50.89%
