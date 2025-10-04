КотировкиРазделы
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KSTR за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.44, а максимальная — 19.57.

Следите за динамикой KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости KSTR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KSTR сегодня?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.44 - 19.57, вчерашнее закрытие составило 18.84, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.89% и USD. Отслеживайте движения KSTR на графике в реальном времени.

Как купить акции KSTR?

Вы можете купить акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 73 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KSTR?

Инвестирование в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF предполагает учет годового диапазона 11.86 - 20.58 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают -2.59% и 43.68% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены KSTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) за последний год составила 20.58. Акции заметно колебались в пределах 11.86 - 20.58, сравнение с 18.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) за год составила 11.86. Сравнение с текущими 19.54 и 11.86 - 20.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KSTR?

В прошлом KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.84 и 50.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.44 19.57
Годовой диапазон
11.86 20.58
Предыдущее закрытие
18.84
Open
19.54
Bid
19.54
Ask
19.84
Low
19.44
High
19.57
Объем
73
Дневное изменение
3.72%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
43.68%
Годовое изменение
50.89%
