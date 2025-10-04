- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Курс KSTR за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.44, а максимальная — 19.57.
Следите за динамикой KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KSTR
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Inflection Points: Tariffs In The Wind
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- China’s Q3 GDP Slowdown Less Than Feared Amid External Demand Boost
- Weekly Commentary: Infestation
- U.S.-China Trade Tensions: From Complacency To Concern
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Global Economic Outlook: October 2025
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- China’s Continued Deflationary Pressure Supports Case For Monetary Easing
- U.S.-China Tensions Put A Damper On Stocks While Gold Rises
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- China’s Trade Resilience Shows That U.S. Tariffs Aren’t Everything
- Weekly Commentary: Two Questions
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- China’s Summer Slowdown May Spark Economic DéJà Vu
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KSTR сегодня?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.44 - 19.57, вчерашнее закрытие составило 18.84, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.89% и USD. Отслеживайте движения KSTR на графике в реальном времени.
Как купить акции KSTR?
Вы можете купить акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 73 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KSTR?
Инвестирование в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF предполагает учет годового диапазона 11.86 - 20.58 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают -2.59% и 43.68% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены KSTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) за последний год составила 20.58. Акции заметно колебались в пределах 11.86 - 20.58, сравнение с 18.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) за год составила 11.86. Сравнение с текущими 19.54 и 11.86 - 20.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KSTR?
В прошлом KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.84 и 50.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.84
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Low
- 19.44
- High
- 19.57
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- 3.72%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 43.68%
- Годовое изменение
- 50.89%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 420
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 550
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.