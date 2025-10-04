- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
A taxa do KSTR para hoje mudou para 3.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.44 e o mais alto foi 19.57.
Veja a dinâmica do par de moedas KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSTR Notícias
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Inflection Points: Tariffs In The Wind
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- China’s Q3 GDP Slowdown Less Than Feared Amid External Demand Boost
- Weekly Commentary: Infestation
- U.S.-China Trade Tensions: From Complacency To Concern
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Global Economic Outlook: October 2025
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- China’s Continued Deflationary Pressure Supports Case For Monetary Easing
- U.S.-China Tensions Put A Damper On Stocks While Gold Rises
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- China’s Trade Resilience Shows That U.S. Tariffs Aren’t Everything
- Weekly Commentary: Two Questions
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- China’s Summer Slowdown May Spark Economic DéJà Vu
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KSTR hoje?
Hoje KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) está avaliado em 19.54. O instrumento é negociado dentro de 19.44 - 19.57, o fechamento de ontem foi 18.84, e o volume de negociação atingiu 73. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KSTR em tempo real.
As ações de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF pagam dividendos?
Atualmente KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF está avaliado em 19.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 50.89% e USD. Monitore os movimentos de KSTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KSTR?
Você pode comprar ações de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) pelo preço atual 19.54. Ordens geralmente são executadas perto de 19.54 ou 19.84, enquanto 73 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KSTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KSTR?
Investir em KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF envolve considerar a faixa anual 11.86 - 20.58 e o preço atual 19.54. Muitos comparam -2.59% e 43.68% antes de enviar ordens em 19.54 ou 19.84. Estude as mudanças diárias de preço de KSTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
O maior preço de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) no último ano foi 20.58. As ações oscilaram bastante dentro de 11.86 - 20.58, e a comparação com 18.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
O menor preço de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) no ano foi 11.86. A comparação com o preço atual 19.54 e 11.86 - 20.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KSTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KSTR?
No passado KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.84 e 50.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.84
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Low
- 19.44
- High
- 19.57
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 3.72%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- 43.68%
- Mudança anual
- 50.89%
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 0.2%
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 3.0%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.0%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 324.368
- Projeç.
- Prév.
- 323.364
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.694 milh
- Prév.
- 0.800 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -1.0%
- Prév.
- 20.5%
- Atu.
- 53.6
- Projeç.
- 55.0
- Prév.
- 55.0
- Atu.
- 50.3
- Projeç.
- 51.2
- Prév.
- 51.2
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 4.6%
- Atu.
- 3.9%
- Projeç.
- 3.7%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 420
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 550
- Projeç.
- Prév.
- 548
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.