KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KSTR para hoje mudou para 3.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.44 e o mais alto foi 19.57.

Veja a dinâmica do par de moedas KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KSTR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KSTR hoje?

Hoje KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) está avaliado em 19.54. O instrumento é negociado dentro de 19.44 - 19.57, o fechamento de ontem foi 18.84, e o volume de negociação atingiu 73. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KSTR em tempo real.

As ações de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF pagam dividendos?

Atualmente KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF está avaliado em 19.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 50.89% e USD. Monitore os movimentos de KSTR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KSTR?

Você pode comprar ações de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) pelo preço atual 19.54. Ordens geralmente são executadas perto de 19.54 ou 19.84, enquanto 73 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KSTR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KSTR?

Investir em KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF envolve considerar a faixa anual 11.86 - 20.58 e o preço atual 19.54. Muitos comparam -2.59% e 43.68% antes de enviar ordens em 19.54 ou 19.84. Estude as mudanças diárias de preço de KSTR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

O maior preço de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) no último ano foi 20.58. As ações oscilaram bastante dentro de 11.86 - 20.58, e a comparação com 18.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

O menor preço de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) no ano foi 11.86. A comparação com o preço atual 19.54 e 11.86 - 20.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KSTR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KSTR?

No passado KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.84 e 50.89% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.44 19.57
Faixa anual
11.86 20.58
Fechamento anterior
18.84
Open
19.54
Bid
19.54
Ask
19.84
Low
19.44
High
19.57
Volume
73
Mudança diária
3.72%
Mudança mensal
-2.59%
Mudança de 6 meses
43.68%
Mudança anual
50.89%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
420
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
550
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.