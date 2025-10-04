- Aperçu
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Le taux de change de KSTR a changé de 3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.44 et à un maximum de 19.57.
Suivez la dynamique KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KSTR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KSTR aujourd'hui ?
L'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF est cotée à 19.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.44 - 19.57, a clôturé hier à 18.84 et son volume d'échange a atteint 73. Le graphique en temps réel du cours de KSTR présente ces mises à jour.
L'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF est actuellement valorisé à 19.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 50.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KSTR.
Comment acheter des actions KSTR ?
Vous pouvez acheter des actions KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF au cours actuel de 19.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.54 ou de 19.84, le 73 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KSTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KSTR ?
Investir dans KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.86 - 20.58 et le prix actuel 19.54. Beaucoup comparent -2.59% et 43.68% avant de passer des ordres à 19.54 ou 19.84. Consultez le graphique du cours de KSTR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ?
Le cours le plus élevé de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF l'année dernière était 20.58. Au cours de 11.86 - 20.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ?
Le cours le plus bas de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) sur l'année a été 11.86. Sa comparaison avec 19.54 et 11.86 - 20.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KSTR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KSTR a-t-elle été divisée ?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.84 et 50.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.84
- Ouverture
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Plus Bas
- 19.44
- Plus Haut
- 19.57
- Volume
- 73
- Changement quotidien
- 3.72%
- Changement Mensuel
- -2.59%
- Changement à 6 Mois
- 43.68%
- Changement Annuel
- 50.89%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev