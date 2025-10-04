CotationsSections
Devises / KSTR
Retour à Actions

KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KSTR a changé de 3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.44 et à un maximum de 19.57.

Suivez la dynamique KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KSTR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KSTR aujourd'hui ?

L'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF est cotée à 19.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.44 - 19.57, a clôturé hier à 18.84 et son volume d'échange a atteint 73. Le graphique en temps réel du cours de KSTR présente ces mises à jour.

L'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF est actuellement valorisé à 19.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 50.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KSTR.

Comment acheter des actions KSTR ?

Vous pouvez acheter des actions KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF au cours actuel de 19.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.54 ou de 19.84, le 73 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KSTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KSTR ?

Investir dans KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.86 - 20.58 et le prix actuel 19.54. Beaucoup comparent -2.59% et 43.68% avant de passer des ordres à 19.54 ou 19.84. Consultez le graphique du cours de KSTR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ?

Le cours le plus élevé de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF l'année dernière était 20.58. Au cours de 11.86 - 20.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ?

Le cours le plus bas de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) sur l'année a été 11.86. Sa comparaison avec 19.54 et 11.86 - 20.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KSTR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KSTR a-t-elle été divisée ?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.84 et 50.89% après les opérations sur titres.

Range quotidien
19.44 19.57
Range Annuel
11.86 20.58
Clôture Précédente
18.84
Ouverture
19.54
Bid
19.54
Ask
19.84
Plus Bas
19.44
Plus Haut
19.57
Volume
73
Changement quotidien
3.72%
Changement Mensuel
-2.59%
Changement à 6 Mois
43.68%
Changement Annuel
50.89%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
420
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
550
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev