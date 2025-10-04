KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
今日KSTR汇率已更改3.72%。当日，交易品种以低点19.44和高点19.57进行交易。
关注KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KSTR新闻
常见问题解答
KSTR股票今天的价格是多少？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票今天的定价为19.54。它在19.44 - 19.57范围内交易，昨天的收盘价为18.84，交易量达到73。KSTR的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF目前的价值为19.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.89%和USD。实时查看图表以跟踪KSTR走势。
如何购买KSTR股票？
您可以以19.54的当前价格购买KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票。订单通常设置在19.54或19.84附近，而73和0.00%显示市场活动。立即关注KSTR的实时图表更新。
如何投资KSTR股票？
投资KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF需要考虑年度范围11.86 - 20.58和当前价格19.54。许多人在以19.54或19.84下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看KSTR价格图表，了解每日变化。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF的最高价格是20.58。在11.86 - 20.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF的绩效。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF（KSTR）的最低价格为11.86。将其与当前的19.54和11.86 - 20.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KSTR股票是什么时候拆分的？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.84和50.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.84
- 开盘价
- 19.54
- 卖价
- 19.54
- 买价
- 19.84
- 最低价
- 19.44
- 最高价
- 19.57
- 交易量
- 73
- 日变化
- 3.72%
- 月变化
- -2.59%
- 6个月变化
- 43.68%
- 年变化
- 50.89%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 324.368
- 预测值
- 前值
- 323.364
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
- 53.6
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
- 50.3
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
- 3.9%
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 420
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
- 550
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值