报价部分
货币 / KSTR
回到股票

KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KSTR汇率已更改3.72%。当日，交易品种以低点19.44和高点19.57进行交易。

关注KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KSTR新闻

常见问题解答

KSTR股票今天的价格是多少？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票今天的定价为19.54。它在19.44 - 19.57范围内交易，昨天的收盘价为18.84，交易量达到73。KSTR的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF目前的价值为19.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.89%和USD。实时查看图表以跟踪KSTR走势。

如何购买KSTR股票？

您可以以19.54的当前价格购买KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票。订单通常设置在19.54或19.84附近，而73和0.00%显示市场活动。立即关注KSTR的实时图表更新。

如何投资KSTR股票？

投资KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF需要考虑年度范围11.86 - 20.58和当前价格19.54。许多人在以19.54或19.84下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看KSTR价格图表，了解每日变化。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF的最高价格是20.58。在11.86 - 20.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF的绩效。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF（KSTR）的最低价格为11.86。将其与当前的19.54和11.86 - 20.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KSTR股票是什么时候拆分的？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.84和50.89%中可见。

日范围
19.44 19.57
年范围
11.86 20.58
前一天收盘价
18.84
开盘价
19.54
卖价
19.54
买价
19.84
最低价
19.44
最高价
19.57
交易量
73
日变化
3.72%
月变化
-2.59%
6个月变化
43.68%
年变化
50.89%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.4%
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
0.3%
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
324.368
预测值
前值
323.364
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.6
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
50.3
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.9%
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
420
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
550
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值