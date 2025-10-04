CotizacionesSecciones
Divisas / KSTR
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KSTR de hoy ha cambiado un 3.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.44, mientras que el máximo ha alcanzado 19.57.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KSTR hoy?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) se evalúa hoy en 19.54. El instrumento se negocia dentro de 19.44 - 19.57; el cierre de ayer ha sido 18.84 y el volumen comercial ha alcanzado 73. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KSTR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF se evalúa actualmente en 19.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 50.89% y USD. Monitoree los movimientos de KSTR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KSTR?

Puede comprar acciones de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) al precio actual de 19.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.54 o 19.84, mientras que 73 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KSTR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KSTR?

Invertir en KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.86 - 20.58 y el precio actual 19.54. Muchos comparan -2.59% y 43.68% antes de colocar órdenes en 19.54 o 19.84. Estudie los cambios diarios de precios de KSTR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

El precio más alto de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) en el último año ha sido 20.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.86 - 20.58, una comparación con 18.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?

El precio más bajo de KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) para el año ha sido 11.86. La comparación con los actuales 19.54 y 11.86 - 20.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KSTR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KSTR?

En el pasado, KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.84 y 50.89% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.44 19.57
Rango anual
11.86 20.58
Cierres anteriores
18.84
Open
19.54
Bid
19.54
Ask
19.84
Low
19.44
High
19.57
Volumen
73
Cambio diario
3.72%
Cambio mensual
-2.59%
Cambio a 6 meses
43.68%
Cambio anual
50.89%
25 octubre, sábado