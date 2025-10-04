- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Il tasso di cambio KSTR ha avuto una variazione del 3.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.44 e ad un massimo di 19.57.
Segui le dinamiche di KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSTR News
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Inflection Points: Tariffs In The Wind
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- China’s Q3 GDP Slowdown Less Than Feared Amid External Demand Boost
- Weekly Commentary: Infestation
- U.S.-China Trade Tensions: From Complacency To Concern
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Global Economic Outlook: October 2025
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- China’s Continued Deflationary Pressure Supports Case For Monetary Easing
- U.S.-China Tensions Put A Damper On Stocks While Gold Rises
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- China’s Trade Resilience Shows That U.S. Tariffs Aren’t Everything
- Weekly Commentary: Two Questions
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- China’s Summer Slowdown May Spark Economic DéJà Vu
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KSTR oggi?
Oggi le azioni KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF sono prezzate a 19.54. Viene scambiato all'interno di 19.44 - 19.57, la chiusura di ieri è stata 18.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 73. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KSTR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF pagano dividendi?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF è attualmente valutato a 19.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 50.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KSTR.
Come acquistare azioni KSTR?
Puoi acquistare azioni KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF al prezzo attuale di 19.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.54 o 19.84, mentre 73 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KSTR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KSTR?
Investire in KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.86 - 20.58 e il prezzo attuale 19.54. Molti confrontano -2.59% e 43.68% prima di effettuare ordini su 19.54 o 19.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KSTR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Il prezzo massimo di KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF nell'ultimo anno è stato 20.58. All'interno di 11.86 - 20.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Il prezzo più basso di KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) nel corso dell'anno è stato 11.86. Confrontandolo con gli attuali 19.54 e 11.86 - 20.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KSTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KSTR?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.84 e 50.89%.
- Chiusura Precedente
- 18.84
- Apertura
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Minimo
- 19.44
- Massimo
- 19.57
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- 3.72%
- Variazione Mensile
- -2.59%
- Variazione Semestrale
- 43.68%
- Variazione Annuale
- 50.89%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev