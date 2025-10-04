- Übersicht
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Der Wechselkurs von KSTR hat sich für heute um 3.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.44 bis zu einem Hoch von 19.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KSTR heute?
Die Aktie von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) notiert heute bei 19.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.44 - 19.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.84 und das Handelsvolumen erreichte 73. Das Live-Chart von KSTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KSTR Dividenden?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF wird derzeit mit 19.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 50.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KSTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich KSTR-Aktien?
Sie können Aktien von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) zum aktuellen Kurs von 19.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.54 oder 19.84 platziert, während 73 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KSTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KSTR-Aktien?
Bei einer Investition in KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF müssen die jährliche Spanne 11.86 - 20.58 und der aktuelle Kurs 19.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.59% und 43.68%, bevor sie Orders zu 19.54 oder 19.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KSTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Der höchste Kurs von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) im vergangenen Jahr lag bei 20.58. Innerhalb von 11.86 - 20.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF?
Der niedrigste Kurs von KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) im Laufe des Jahres betrug 11.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.54 und der Spanne 11.86 - 20.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KSTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KSTR statt?
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.84 und 50.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.84
- Eröffnung
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Tief
- 19.44
- Hoch
- 19.57
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- 3.72%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- 43.68%
- Jahresänderung
- 50.89%