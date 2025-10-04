クォートセクション
通貨 / KSTR
株に戻る

KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

19.54 USD 0.70 (3.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KSTRの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり19.44の安値と19.57の高値で取引されました。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KSTR News

よくあるご質問

KSTR株の現在の価格は？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株価は本日19.54です。19.44 - 19.57内で取引され、前日の終値は18.84、取引量は73に達しました。KSTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株は配当を出しますか？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの現在の価格は19.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は50.89%やUSDにも注目します。KSTRの動きはライブチャートで確認できます。

KSTR株を買う方法は？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株は現在19.54で購入可能です。注文は通常19.54または19.84付近で行われ、73や0.00%が市場の動きを示します。KSTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

KSTR株に投資する方法は？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFへの投資では、年間の値幅11.86 - 20.58と現在の19.54を考慮します。注文は多くの場合19.54や19.84で行われる前に、-2.59%や43.68%と比較されます。KSTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株の最高値は？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの過去1年の最高値は20.58でした。11.86 - 20.58内で株価は大きく変動し、18.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株の最低値は？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF(KSTR)の年間最安値は11.86でした。現在の19.54や11.86 - 20.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KSTRの動きはライブチャートで確認できます。

KSTRの株式分割はいつ行われましたか？

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.84、50.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.44 19.57
1年のレンジ
11.86 20.58
以前の終値
18.84
始値
19.54
買値
19.54
買値
19.84
安値
19.44
高値
19.57
出来高
73
1日の変化
3.72%
1ヶ月の変化
-2.59%
6ヶ月の変化
43.68%
1年の変化
50.89%
25 10月, 土曜日