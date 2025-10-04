- 概要
KSTR: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
KSTRの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり19.44の安値と19.57の高値で取引されました。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KSTR News
よくあるご質問
KSTR株の現在の価格は？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株価は本日19.54です。19.44 - 19.57内で取引され、前日の終値は18.84、取引量は73に達しました。KSTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株は配当を出しますか？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの現在の価格は19.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は50.89%やUSDにも注目します。KSTRの動きはライブチャートで確認できます。
KSTR株を買う方法は？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株は現在19.54で購入可能です。注文は通常19.54または19.84付近で行われ、73や0.00%が市場の動きを示します。KSTRの最新情報はライブチャートで確認できます。
KSTR株に投資する方法は？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFへの投資では、年間の値幅11.86 - 20.58と現在の19.54を考慮します。注文は多くの場合19.54や19.84で行われる前に、-2.59%や43.68%と比較されます。KSTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株の最高値は？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの過去1年の最高値は20.58でした。11.86 - 20.58内で株価は大きく変動し、18.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFの株の最低値は？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF(KSTR)の年間最安値は11.86でした。現在の19.54や11.86 - 20.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KSTRの動きはライブチャートで確認できます。
KSTRの株式分割はいつ行われましたか？
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.84、50.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.84
- 始値
- 19.54
- 買値
- 19.54
- 買値
- 19.84
- 安値
- 19.44
- 高値
- 19.57
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- 3.72%
- 1ヶ月の変化
- -2.59%
- 6ヶ月の変化
- 43.68%
- 1年の変化
- 50.89%