KBWR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi 57.92 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 57.92 - 61.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 60.58 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 10 değerine ulaştı. KBWR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi şu anda 57.92 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.84% ve USD değerlerini izler. KBWR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KBWR hisse senedi nasıl alınır? Invesco KBW Regional Banking ETF hisselerini şu anki 57.92 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 57.92 ve Ask 58.22 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 10 ve günlük değişim oranı -5.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KBWR fiyat hareketlerini takip edin.

KBWR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.85 - 69.74 ve mevcut fiyatı 57.92 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 57.92 veya Ask 58.22 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.96% ve 6 aylık değişim oranı 7.58% değerlerini karşılaştırır. KBWR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi yıllık olarak 69.74 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.85 - 69.74). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 60.58 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco KBW Regional Banking ETF performansını takip edin.

Invesco KBW Regional Banking ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 57.92 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.85 - 69.74 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KBWR fiyat hareketlerini izleyin.