KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF
Il tasso di cambio KBWR ha avuto una variazione del -4.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.92 e ad un massimo di 61.31.
Segui le dinamiche di Invesco KBW Regional Banking ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KBWR oggi?
Oggi le azioni Invesco KBW Regional Banking ETF sono prezzate a 57.92. Viene scambiato all'interno di 57.92 - 61.31, la chiusura di ieri è stata 60.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco KBW Regional Banking ETF pagano dividendi?
Invesco KBW Regional Banking ETF è attualmente valutato a 57.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWR.
Come acquistare azioni KBWR?
Puoi acquistare azioni Invesco KBW Regional Banking ETF al prezzo attuale di 57.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.92 o 58.22, mentre 10 e -5.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KBWR?
Investire in Invesco KBW Regional Banking ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.85 - 69.74 e il prezzo attuale 57.92. Molti confrontano -3.96% e 7.58% prima di effettuare ordini su 57.92 o 58.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW Regional Banking ETF?
Il prezzo massimo di Invesco KBW Regional Banking ETF nell'ultimo anno è stato 69.74. All'interno di 46.85 - 69.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 60.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW Regional Banking ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW Regional Banking ETF?
Il prezzo più basso di Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) nel corso dell'anno è stato 46.85. Confrontandolo con gli attuali 57.92 e 46.85 - 69.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWR?
Invesco KBW Regional Banking ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 60.58 e -0.84%.
- Chiusura Precedente
- 60.58
- Apertura
- 61.25
- Bid
- 57.92
- Ask
- 58.22
- Minimo
- 57.92
- Massimo
- 61.31
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -4.39%
- Variazione Mensile
- -3.96%
- Variazione Semestrale
- 7.58%
- Variazione Annuale
- -0.84%
