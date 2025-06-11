CotaçõesSeções
KBWR
KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF

57.92 USD 2.66 (4.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBWR para hoje mudou para -4.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.92 e o mais alto foi 61.31.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW Regional Banking ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

KBWR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBWR hoje?

Hoje Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) está avaliado em 57.92. O instrumento é negociado dentro de 57.92 - 61.31, o fechamento de ontem foi 60.58, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBWR em tempo real.

As ações de Invesco KBW Regional Banking ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco KBW Regional Banking ETF está avaliado em 57.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.84% e USD. Monitore os movimentos de KBWR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBWR?

Você pode comprar ações de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) pelo preço atual 57.92. Ordens geralmente são executadas perto de 57.92 ou 58.22, enquanto 10 e -5.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBWR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBWR?

Investir em Invesco KBW Regional Banking ETF envolve considerar a faixa anual 46.85 - 69.74 e o preço atual 57.92. Muitos comparam -3.96% e 7.58% antes de enviar ordens em 57.92 ou 58.22. Estude as mudanças diárias de preço de KBWR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco KBW Regional Banking ETF?

O maior preço de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) no último ano foi 69.74. As ações oscilaram bastante dentro de 46.85 - 69.74, e a comparação com 60.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco KBW Regional Banking ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco KBW Regional Banking ETF?

O menor preço de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) no ano foi 46.85. A comparação com o preço atual 57.92 e 46.85 - 69.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBWR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBWR?

No passado Invesco KBW Regional Banking ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 60.58 e -0.84% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.92 61.31
Faixa anual
46.85 69.74
Fechamento anterior
60.58
Open
61.25
Bid
57.92
Ask
58.22
Low
57.92
High
61.31
Volume
10
Mudança diária
-4.39%
Mudança mensal
-3.96%
Mudança de 6 meses
7.58%
Mudança anual
-0.84%
