KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF

59.30 USD 1.38 (2.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBWR hat sich für heute um 2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.30 bis zu einem Hoch von 59.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco KBW Regional Banking ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KBWR heute?

Die Aktie von Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) notiert heute bei 59.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 59.30 - 59.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.92 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von KBWR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KBWR Dividenden?

Invesco KBW Regional Banking ETF wird derzeit mit 59.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWR zu verfolgen.

Wie kaufe ich KBWR-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) zum aktuellen Kurs von 59.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.30 oder 59.60 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KBWR-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco KBW Regional Banking ETF müssen die jährliche Spanne 46.85 - 69.74 und der aktuelle Kurs 59.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.67% und 10.14%, bevor sie Orders zu 59.30 oder 59.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Regional Banking ETF?

Der höchste Kurs von Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) im vergangenen Jahr lag bei 69.74. Innerhalb von 46.85 - 69.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW Regional Banking ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Regional Banking ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) im Laufe des Jahres betrug 46.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.30 und der Spanne 46.85 - 69.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KBWR statt?

Invesco KBW Regional Banking ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.92 und 1.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
59.30 59.30
Jahresspanne
46.85 69.74
Vorheriger Schlusskurs
57.92
Eröffnung
59.30
Bid
59.30
Ask
59.60
Tief
59.30
Hoch
59.30
Volumen
1
Tagesänderung
2.38%
Monatsänderung
-1.67%
6-Monatsänderung
10.14%
Jahresänderung
1.52%
