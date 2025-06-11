- Panorámica
KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF
El tipo de cambio de KBWR de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.30, mientras que el máximo ha alcanzado 59.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco KBW Regional Banking ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KBWR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KBWR hoy?
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) se evalúa hoy en 59.30. El instrumento se negocia dentro de 59.30 - 59.30; el cierre de ayer ha sido 57.92 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBWR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco KBW Regional Banking ETF?
Invesco KBW Regional Banking ETF se evalúa actualmente en 59.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.52% y USD. Monitoree los movimientos de KBWR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KBWR?
Puede comprar acciones de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) al precio actual de 59.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.30 o 59.60, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBWR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KBWR?
Invertir en Invesco KBW Regional Banking ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.85 - 69.74 y el precio actual 59.30. Muchos comparan -1.67% y 10.14% antes de colocar órdenes en 59.30 o 59.60. Estudie los cambios diarios de precios de KBWR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco KBW Regional Banking ETF?
El precio más alto de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) en el último año ha sido 69.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.85 - 69.74, una comparación con 57.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco KBW Regional Banking ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco KBW Regional Banking ETF?
El precio más bajo de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) para el año ha sido 46.85. La comparación con los actuales 59.30 y 46.85 - 69.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBWR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBWR?
En el pasado, Invesco KBW Regional Banking ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.92 y 1.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.92
- Open
- 59.30
- Bid
- 59.30
- Ask
- 59.60
- Low
- 59.30
- High
- 59.30
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 2.38%
- Cambio mensual
- -1.67%
- Cambio a 6 meses
- 10.14%
- Cambio anual
- 1.52%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.