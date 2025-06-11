- Обзор рынка
KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF
Курс KBWR за сегодня изменился на -4.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.92, а максимальная — 61.31.
Следите за динамикой Invesco KBW Regional Banking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KBWR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBWR сегодня?
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) сегодня оценивается на уровне 57.92. Инструмент торгуется в пределах 57.92 - 61.31, вчерашнее закрытие составило 60.58, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Regional Banking ETF?
Invesco KBW Regional Banking ETF в настоящее время оценивается в 57.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения KBWR на графике в реальном времени.
Как купить акции KBWR?
Вы можете купить акции Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) по текущей цене 57.92. Ордера обычно размещаются около 57.92 или 58.22, тогда как 10 и -5.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBWR?
Инвестирование в Invesco KBW Regional Banking ETF предполагает учет годового диапазона 46.85 - 69.74 и текущей цены 57.92. Многие сравнивают -3.96% и 7.58% перед размещением ордеров на 57.92 или 58.22. Изучайте ежедневные изменения цены KBWR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Regional Banking ETF?
Самая высокая цена Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) за последний год составила 69.74. Акции заметно колебались в пределах 46.85 - 69.74, сравнение с 60.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Regional Banking ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Regional Banking ETF?
Самая низкая цена Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) за год составила 46.85. Сравнение с текущими 57.92 и 46.85 - 69.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBWR?
В прошлом Invesco KBW Regional Banking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.58 и -0.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.58
- Open
- 61.25
- Bid
- 57.92
- Ask
- 58.22
- Low
- 57.92
- High
- 61.31
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -4.39%
- Месячное изменение
- -3.96%
- 6-месячное изменение
- 7.58%
- Годовое изменение
- -0.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.