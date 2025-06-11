КотировкиРазделы
KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF

57.92 USD 2.66 (4.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBWR за сегодня изменился на -4.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.92, а максимальная — 61.31.

Следите за динамикой Invesco KBW Regional Banking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBWR сегодня?

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) сегодня оценивается на уровне 57.92. Инструмент торгуется в пределах 57.92 - 61.31, вчерашнее закрытие составило 60.58, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Regional Banking ETF?

Invesco KBW Regional Banking ETF в настоящее время оценивается в 57.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения KBWR на графике в реальном времени.

Как купить акции KBWR?

Вы можете купить акции Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) по текущей цене 57.92. Ордера обычно размещаются около 57.92 или 58.22, тогда как 10 и -5.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBWR?

Инвестирование в Invesco KBW Regional Banking ETF предполагает учет годового диапазона 46.85 - 69.74 и текущей цены 57.92. Многие сравнивают -3.96% и 7.58% перед размещением ордеров на 57.92 или 58.22. Изучайте ежедневные изменения цены KBWR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Regional Banking ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) за последний год составила 69.74. Акции заметно колебались в пределах 46.85 - 69.74, сравнение с 60.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Regional Banking ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Regional Banking ETF?

Самая низкая цена Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) за год составила 46.85. Сравнение с текущими 57.92 и 46.85 - 69.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBWR?

В прошлом Invesco KBW Regional Banking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.58 и -0.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.92 61.31
Годовой диапазон
46.85 69.74
Предыдущее закрытие
60.58
Open
61.25
Bid
57.92
Ask
58.22
Low
57.92
High
61.31
Объем
10
Дневное изменение
-4.39%
Месячное изменение
-3.96%
6-месячное изменение
7.58%
Годовое изменение
-0.84%
