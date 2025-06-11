- Aperçu
KBWR: Invesco KBW Regional Banking ETF
Le taux de change de KBWR a changé de -4.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.92 et à un maximum de 61.31.
Suivez la dynamique Invesco KBW Regional Banking ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KBWR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KBWR aujourd'hui ?
L'action Invesco KBW Regional Banking ETF est cotée à 57.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 57.92 - 61.31, a clôturé hier à 60.58 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de KBWR présente ces mises à jour.
L'action Invesco KBW Regional Banking ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco KBW Regional Banking ETF est actuellement valorisé à 57.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWR.
Comment acheter des actions KBWR ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Regional Banking ETF au cours actuel de 57.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.92 ou de 58.22, le 10 et le -5.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KBWR ?
Investir dans Invesco KBW Regional Banking ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.85 - 69.74 et le prix actuel 57.92. Beaucoup comparent -3.96% et 7.58% avant de passer des ordres à 57.92 ou 58.22. Consultez le graphique du cours de KBWR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Regional Banking ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco KBW Regional Banking ETF l'année dernière était 69.74. Au cours de 46.85 - 69.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 60.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Regional Banking ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Regional Banking ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) sur l'année a été 46.85. Sa comparaison avec 57.92 et 46.85 - 69.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KBWR a-t-elle été divisée ?
Invesco KBW Regional Banking ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 60.58 et -0.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 60.58
- Ouverture
- 61.25
- Bid
- 57.92
- Ask
- 58.22
- Plus Bas
- 57.92
- Plus Haut
- 61.31
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -4.39%
- Changement Mensuel
- -3.96%
- Changement à 6 Mois
- 7.58%
- Changement Annuel
- -0.84%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev