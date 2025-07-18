FiyatlarBölümler
Dövizler / JMBS
Geri dön - Hisse senetleri

JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

45.74 USD 0.11 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JMBS fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.63 ve Yüksek fiyatı olarak 45.74 aralığında işlem gördü.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMBS haberleri

Günlük aralık
45.63 45.74
Yıllık aralık
43.46 46.73
Önceki kapanış
45.63
Açılış
45.66
Satış
45.74
Alış
46.04
Düşük
45.63
Yüksek
45.74
Hacim
684
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
1.83%
6 aylık değişim
1.26%
Yıllık değişim
-1.91%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%