CotationsSections
Devises / JMBS
Retour à Actions

JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

45.73 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JMBS a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.73 et à un maximum de 45.73.

Suivez la dynamique Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMBS Nouvelles

Range quotidien
45.73 45.73
Range Annuel
43.46 46.73
Clôture Précédente
45.74
Ouverture
45.73
Bid
45.73
Ask
46.03
Plus Bas
45.73
Plus Haut
45.73
Volume
2
Changement quotidien
-0.02%
Changement Mensuel
1.80%
Changement à 6 Mois
1.24%
Changement Annuel
-1.93%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%