JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
45.73 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JMBS a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.73 et à un maximum de 45.73.
Suivez la dynamique Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
45.73 45.73
Range Annuel
43.46 46.73
- Clôture Précédente
- 45.74
- Ouverture
- 45.73
- Bid
- 45.73
- Ask
- 46.03
- Plus Bas
- 45.73
- Plus Haut
- 45.73
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 1.80%
- Changement à 6 Mois
- 1.24%
- Changement Annuel
- -1.93%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%