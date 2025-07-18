货币 / JMBS
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
45.73 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JMBS汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点45.73和高点45.73进行交易。
关注Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMBS新闻
- Here’s a bigger risk for the housing market than what the Fed could do to mortgage rates
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Select Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Multi-Asset Capital Preservation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Allocation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Flexible Bond Fund Q2 2025 Commentary
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- JMBS: Another Solid Risk-Return Option From Janus Henderson (NYSEARCA:JMBS)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
日范围
45.73 45.73
年范围
43.46 46.73
- 前一天收盘价
- 45.74
- 开盘价
- 45.73
- 卖价
- 45.73
- 买价
- 46.03
- 最低价
- 45.73
- 最高价
- 45.73
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 1.80%
- 6个月变化
- 1.24%
- 年变化
- -1.93%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%