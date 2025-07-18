Währungen / JMBS
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
45.73 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JMBS hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.73 bis zu einem Hoch von 45.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JMBS News
Tagesspanne
45.73 45.73
Jahresspanne
43.46 46.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.74
- Eröffnung
- 45.73
- Bid
- 45.73
- Ask
- 46.03
- Tief
- 45.73
- Hoch
- 45.73
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.80%
- 6-Monatsänderung
- 1.24%
- Jahresänderung
- -1.93%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%