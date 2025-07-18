KurseKategorien
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

45.73 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JMBS hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.73 bis zu einem Hoch von 45.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.73 45.73
Jahresspanne
43.46 46.73
Vorheriger Schlusskurs
45.74
Eröffnung
45.73
Bid
45.73
Ask
46.03
Tief
45.73
Hoch
45.73
Volumen
2
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
1.80%
6-Monatsänderung
1.24%
Jahresänderung
-1.93%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%