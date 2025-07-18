통화 / JMBS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
45.73 USD 0.01 (0.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JMBS 환율이 오늘 -0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.73이고 고가는 45.73이었습니다.
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMBS News
- Here’s a bigger risk for the housing market than what the Fed could do to mortgage rates
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Select Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Multi-Asset Capital Preservation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Allocation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Flexible Bond Fund Q2 2025 Commentary
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- JMBS: Another Solid Risk-Return Option From Janus Henderson (NYSEARCA:JMBS)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
일일 변동 비율
45.73 45.73
년간 변동
43.46 46.73
- 이전 종가
- 45.74
- 시가
- 45.73
- Bid
- 45.73
- Ask
- 46.03
- 저가
- 45.73
- 고가
- 45.73
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -0.02%
- 월 변동
- 1.80%
- 6개월 변동
- 1.24%
- 년간 변동율
- -1.93%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%