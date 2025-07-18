Валюты / JMBS
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
45.73 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JMBS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.73, а максимальная — 45.73.
Следите за динамикой Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.73 45.73
Годовой диапазон
43.46 46.73
- Предыдущее закрытие
- 45.74
- Open
- 45.73
- Bid
- 45.73
- Ask
- 46.03
- Low
- 45.73
- High
- 45.73
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 1.24%
- Годовое изменение
- -1.93%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%