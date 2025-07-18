КотировкиРазделы
JMBS
JMBS: Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

45.73 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JMBS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.73, а максимальная — 45.73.

Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам.

Новости JMBS

Дневной диапазон
45.73 45.73
Годовой диапазон
43.46 46.73
Предыдущее закрытие
45.74
Open
45.73
Bid
45.73
Ask
46.03
Low
45.73
High
45.73
Объем
2
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
1.80%
6-месячное изменение
1.24%
Годовое изменение
-1.93%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%