IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK fiyatı bugün -4.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.29 ve Yüksek fiyatı olarak 51.53 aralığında işlem gördü.
iShares Cybersecurity and Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHAK haberleri
Sıkça sorulan sorular
IHAK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi 50.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.29 - 51.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 52.80 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 162 değerine ulaştı. IHAK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi şu anda 50.50 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.21% ve USD değerlerini izler. IHAK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IHAK hisse senedi nasıl alınır?
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisselerini şu anki 50.50 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.50 ve Ask 50.80 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 162 ve günlük değişim oranı -2.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IHAK fiyat hareketlerini takip edin.
IHAK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.87 - 53.96 ve mevcut fiyatı 50.50 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.50 veya Ask 50.80 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.16% ve 6 aylık değişim oranı 1.73% değerlerini karşılaştırır. IHAK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi yıllık olarak 53.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.87 - 53.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 52.80 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Cybersecurity and Tech ETF performansını takip edin.
iShares Cybersecurity and Tech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.50 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.87 - 53.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IHAK fiyat hareketlerini izleyin.
IHAK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Cybersecurity and Tech ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 52.80 ve yıllık değişim oranı 3.21% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 52.80
- Açılış
- 51.53
- Satış
- 50.50
- Alış
- 50.80
- Düşük
- 50.29
- Yüksek
- 51.53
- Hacim
- 162
- Günlük değişim
- -4.36%
- Aylık değişim
- -3.16%
- 6 aylık değişim
- 1.73%
- Yıllık değişim
- 3.21%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-94.837 B
- Önceki
- $-85.541 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.0%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 4.2%
- Açıklanan
- -6.858 M
- Beklenti
- 0.315 M
- Önceki
- -0.961 M
- Açıklanan
- 1.334 M
- Beklenti
- -0.345 M
- Önceki
- -0.770 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.00%
- Beklenti
- Önceki
- 4.25%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki