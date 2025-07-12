- Panoramica
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
Il tasso di cambio IHAK ha avuto una variazione del -4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.29 e ad un massimo di 51.53.
Segui le dinamiche di iShares Cybersecurity and Tech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IHAK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IHAK oggi?
Oggi le azioni iShares Cybersecurity and Tech ETF sono prezzate a 50.50. Viene scambiato all'interno di 50.29 - 51.53, la chiusura di ieri è stata 52.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 162. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IHAK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Cybersecurity and Tech ETF pagano dividendi?
iShares Cybersecurity and Tech ETF è attualmente valutato a 50.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IHAK.
Come acquistare azioni IHAK?
Puoi acquistare azioni iShares Cybersecurity and Tech ETF al prezzo attuale di 50.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.50 o 50.80, mentre 162 e -2.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IHAK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IHAK?
Investire in iShares Cybersecurity and Tech ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.87 - 53.96 e il prezzo attuale 50.50. Molti confrontano -3.16% e 1.73% prima di effettuare ordini su 50.50 o 50.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IHAK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Cybersecurity and Tech ETF?
Il prezzo massimo di iShares Cybersecurity and Tech ETF nell'ultimo anno è stato 53.96. All'interno di 41.87 - 53.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Cybersecurity and Tech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Cybersecurity and Tech ETF?
Il prezzo più basso di iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) nel corso dell'anno è stato 41.87. Confrontandolo con gli attuali 50.50 e 41.87 - 53.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IHAK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IHAK?
iShares Cybersecurity and Tech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.80 e 3.21%.
- Chiusura Precedente
- 52.80
- Apertura
- 51.53
- Bid
- 50.50
- Ask
- 50.80
- Minimo
- 50.29
- Massimo
- 51.53
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- -4.36%
- Variazione Mensile
- -3.16%
- Variazione Semestrale
- 1.73%
- Variazione Annuale
- 3.21%
