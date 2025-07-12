IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
今日IHAK汇率已更改-4.36%。当日，交易品种以低点50.29和高点51.53进行交易。
关注iShares Cybersecurity and Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHAK新闻
常见问题解答
IHAK股票今天的价格是多少？
iShares Cybersecurity and Tech ETF股票今天的定价为50.50。它在50.29 - 51.53范围内交易，昨天的收盘价为52.80，交易量达到162。IHAK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Cybersecurity and Tech ETF股票是否支付股息？
iShares Cybersecurity and Tech ETF目前的价值为50.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪IHAK走势。
如何购买IHAK股票？
您可以以50.50的当前价格购买iShares Cybersecurity and Tech ETF股票。订单通常设置在50.50或50.80附近，而162和-2.00%显示市场活动。立即关注IHAK的实时图表更新。
如何投资IHAK股票？
投资iShares Cybersecurity and Tech ETF需要考虑年度范围41.87 - 53.96和当前价格50.50。许多人在以50.50或50.80下订单之前，会比较-3.16%和。实时查看IHAK价格图表，了解每日变化。
iShares Cybersecurity and Tech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Cybersecurity and Tech ETF的最高价格是53.96。在41.87 - 53.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Cybersecurity and Tech ETF的绩效。
iShares Cybersecurity and Tech ETF股票的最低价格是多少？
iShares Cybersecurity and Tech ETF（IHAK）的最低价格为41.87。将其与当前的50.50和41.87 - 53.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IHAK股票是什么时候拆分的？
iShares Cybersecurity and Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.80和3.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.80
- 开盘价
- 51.53
- 卖价
- 50.50
- 买价
- 50.80
- 最低价
- 50.29
- 最高价
- 51.53
- 交易量
- 162
- 日变化
- -4.36%
- 月变化
- -3.16%
- 6个月变化
- 1.73%
- 年变化
- 3.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值