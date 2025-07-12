报价部分
货币 / IHAK
回到股票

IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF

50.50 USD 2.30 (4.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IHAK汇率已更改-4.36%。当日，交易品种以低点50.29和高点51.53进行交易。

关注iShares Cybersecurity and Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHAK新闻

常见问题解答

IHAK股票今天的价格是多少？

iShares Cybersecurity and Tech ETF股票今天的定价为50.50。它在50.29 - 51.53范围内交易，昨天的收盘价为52.80，交易量达到162。IHAK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Cybersecurity and Tech ETF股票是否支付股息？

iShares Cybersecurity and Tech ETF目前的价值为50.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪IHAK走势。

如何购买IHAK股票？

您可以以50.50的当前价格购买iShares Cybersecurity and Tech ETF股票。订单通常设置在50.50或50.80附近，而162和-2.00%显示市场活动。立即关注IHAK的实时图表更新。

如何投资IHAK股票？

投资iShares Cybersecurity and Tech ETF需要考虑年度范围41.87 - 53.96和当前价格50.50。许多人在以50.50或50.80下订单之前，会比较-3.16%和。实时查看IHAK价格图表，了解每日变化。

iShares Cybersecurity and Tech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Cybersecurity and Tech ETF的最高价格是53.96。在41.87 - 53.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Cybersecurity and Tech ETF的绩效。

iShares Cybersecurity and Tech ETF股票的最低价格是多少？

iShares Cybersecurity and Tech ETF（IHAK）的最低价格为41.87。将其与当前的50.50和41.87 - 53.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IHAK股票是什么时候拆分的？

iShares Cybersecurity and Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.80和3.21%中可见。

日范围
50.29 51.53
年范围
41.87 53.96
前一天收盘价
52.80
开盘价
51.53
卖价
50.50
买价
50.80
最低价
50.29
最高价
51.53
交易量
162
日变化
-4.36%
月变化
-3.16%
6个月变化
1.73%
年变化
3.21%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值