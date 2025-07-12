- Aperçu
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
Le taux de change de IHAK a changé de -4.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.29 et à un maximum de 51.53.
Suivez la dynamique iShares Cybersecurity and Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IHAK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IHAK aujourd'hui ?
L'action iShares Cybersecurity and Tech ETF est cotée à 50.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 50.29 - 51.53, a clôturé hier à 52.80 et son volume d'échange a atteint 162. Le graphique en temps réel du cours de IHAK présente ces mises à jour.
L'action iShares Cybersecurity and Tech ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Cybersecurity and Tech ETF est actuellement valorisé à 50.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IHAK.
Comment acheter des actions IHAK ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Cybersecurity and Tech ETF au cours actuel de 50.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.50 ou de 50.80, le 162 et le -2.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IHAK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IHAK ?
Investir dans iShares Cybersecurity and Tech ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.87 - 53.96 et le prix actuel 50.50. Beaucoup comparent -3.16% et 1.73% avant de passer des ordres à 50.50 ou 50.80. Consultez le graphique du cours de IHAK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Cybersecurity and Tech ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Cybersecurity and Tech ETF l'année dernière était 53.96. Au cours de 41.87 - 53.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Cybersecurity and Tech ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Cybersecurity and Tech ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) sur l'année a été 41.87. Sa comparaison avec 50.50 et 41.87 - 53.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IHAK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IHAK a-t-elle été divisée ?
iShares Cybersecurity and Tech ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.80 et 3.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.80
- Ouverture
- 51.53
- Bid
- 50.50
- Ask
- 50.80
- Plus Bas
- 50.29
- Plus Haut
- 51.53
- Volume
- 162
- Changement quotidien
- -4.36%
- Changement Mensuel
- -3.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.73%
- Changement Annuel
- 3.21%
