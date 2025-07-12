クォートセクション
通貨 / IHAK
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF

50.50 USD 2.30 (4.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IHAKの今日の為替レートは、-4.36%変化しました。日中、通貨は1あたり50.29の安値と51.53の高値で取引されました。

iShares Cybersecurity and Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IHAK株の現在の価格は？

iShares Cybersecurity and Tech ETFの株価は本日50.50です。50.29 - 51.53内で取引され、前日の終値は52.80、取引量は162に達しました。IHAKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Cybersecurity and Tech ETFの株は配当を出しますか？

iShares Cybersecurity and Tech ETFの現在の価格は50.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.21%やUSDにも注目します。IHAKの動きはライブチャートで確認できます。

IHAK株を買う方法は？

iShares Cybersecurity and Tech ETFの株は現在50.50で購入可能です。注文は通常50.50または50.80付近で行われ、162や-2.00%が市場の動きを示します。IHAKの最新情報はライブチャートで確認できます。

IHAK株に投資する方法は？

iShares Cybersecurity and Tech ETFへの投資では、年間の値幅41.87 - 53.96と現在の50.50を考慮します。注文は多くの場合50.50や50.80で行われる前に、-3.16%や1.73%と比較されます。IHAKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Cybersecurity and Tech ETFの株の最高値は？

iShares Cybersecurity and Tech ETFの過去1年の最高値は53.96でした。41.87 - 53.96内で株価は大きく変動し、52.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Cybersecurity and Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Cybersecurity and Tech ETFの株の最低値は？

iShares Cybersecurity and Tech ETF(IHAK)の年間最安値は41.87でした。現在の50.50や41.87 - 53.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IHAKの動きはライブチャートで確認できます。

IHAKの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Cybersecurity and Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.80、3.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.29 51.53
1年のレンジ
41.87 53.96
以前の終値
52.80
始値
51.53
買値
50.50
買値
50.80
安値
50.29
高値
51.53
出来高
162
1日の変化
-4.36%
1ヶ月の変化
-3.16%
6ヶ月の変化
1.73%
1年の変化
3.21%
