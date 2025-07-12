- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAKの今日の為替レートは、-4.36%変化しました。日中、通貨は1あたり50.29の安値と51.53の高値で取引されました。
iShares Cybersecurity and Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHAK News
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Citi CIO Survey: IT budgets moderate as cybersecurity reclaims top-priority rank
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- WCBR: An Interesting Cybersecurity Positioning With Disappointing Performances (NASDAQ:WCBR)
よくあるご質問
IHAK株の現在の価格は？
iShares Cybersecurity and Tech ETFの株価は本日50.50です。50.29 - 51.53内で取引され、前日の終値は52.80、取引量は162に達しました。IHAKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Cybersecurity and Tech ETFの株は配当を出しますか？
iShares Cybersecurity and Tech ETFの現在の価格は50.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.21%やUSDにも注目します。IHAKの動きはライブチャートで確認できます。
IHAK株を買う方法は？
iShares Cybersecurity and Tech ETFの株は現在50.50で購入可能です。注文は通常50.50または50.80付近で行われ、162や-2.00%が市場の動きを示します。IHAKの最新情報はライブチャートで確認できます。
IHAK株に投資する方法は？
iShares Cybersecurity and Tech ETFへの投資では、年間の値幅41.87 - 53.96と現在の50.50を考慮します。注文は多くの場合50.50や50.80で行われる前に、-3.16%や1.73%と比較されます。IHAKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Cybersecurity and Tech ETFの株の最高値は？
iShares Cybersecurity and Tech ETFの過去1年の最高値は53.96でした。41.87 - 53.96内で株価は大きく変動し、52.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Cybersecurity and Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Cybersecurity and Tech ETFの株の最低値は？
iShares Cybersecurity and Tech ETF(IHAK)の年間最安値は41.87でした。現在の50.50や41.87 - 53.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IHAKの動きはライブチャートで確認できます。
IHAKの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Cybersecurity and Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.80、3.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.80
- 始値
- 51.53
- 買値
- 50.50
- 買値
- 50.80
- 安値
- 50.29
- 高値
- 51.53
- 出来高
- 162
- 1日の変化
- -4.36%
- 1ヶ月の変化
- -3.16%
- 6ヶ月の変化
- 1.73%
- 1年の変化
- 3.21%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前