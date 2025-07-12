- Visão do mercado
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
A taxa do IHAK para hoje mudou para -4.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.29 e o mais alto foi 51.53.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Cybersecurity and Tech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHAK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IHAK hoje?
Hoje iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) está avaliado em 50.50. O instrumento é negociado dentro de 50.29 - 51.53, o fechamento de ontem foi 52.80, e o volume de negociação atingiu 162. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IHAK em tempo real.
As ações de iShares Cybersecurity and Tech ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Cybersecurity and Tech ETF está avaliado em 50.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.21% e USD. Monitore os movimentos de IHAK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IHAK?
Você pode comprar ações de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) pelo preço atual 50.50. Ordens geralmente são executadas perto de 50.50 ou 50.80, enquanto 162 e -2.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IHAK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IHAK?
Investir em iShares Cybersecurity and Tech ETF envolve considerar a faixa anual 41.87 - 53.96 e o preço atual 50.50. Muitos comparam -3.16% e 1.73% antes de enviar ordens em 50.50 ou 50.80. Estude as mudanças diárias de preço de IHAK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Cybersecurity and Tech ETF?
O maior preço de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) no último ano foi 53.96. As ações oscilaram bastante dentro de 41.87 - 53.96, e a comparação com 52.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Cybersecurity and Tech ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Cybersecurity and Tech ETF?
O menor preço de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) no ano foi 41.87. A comparação com o preço atual 50.50 e 41.87 - 53.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IHAK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IHAK?
No passado iShares Cybersecurity and Tech ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.80 e 3.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.80
- Open
- 51.53
- Bid
- 50.50
- Ask
- 50.80
- Low
- 50.29
- High
- 51.53
- Volume
- 162
- Mudança diária
- -4.36%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- 1.73%
- Mudança anual
- 3.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.