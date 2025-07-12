КотировкиРазделы
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF

50.50 USD 2.30 (4.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHAK за сегодня изменился на -4.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.29, а максимальная — 51.53.

Следите за динамикой iShares Cybersecurity and Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IHAK сегодня?

iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) сегодня оценивается на уровне 50.50. Инструмент торгуется в пределах 50.29 - 51.53, вчерашнее закрытие составило 52.80, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHAK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Cybersecurity and Tech ETF?

iShares Cybersecurity and Tech ETF в настоящее время оценивается в 50.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения IHAK на графике в реальном времени.

Как купить акции IHAK?

Вы можете купить акции iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) по текущей цене 50.50. Ордера обычно размещаются около 50.50 или 50.80, тогда как 162 и -2.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHAK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IHAK?

Инвестирование в iShares Cybersecurity and Tech ETF предполагает учет годового диапазона 41.87 - 53.96 и текущей цены 50.50. Многие сравнивают -3.16% и 1.73% перед размещением ордеров на 50.50 или 50.80. Изучайте ежедневные изменения цены IHAK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Самая высокая цена iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) за последний год составила 53.96. Акции заметно колебались в пределах 41.87 - 53.96, сравнение с 52.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Cybersecurity and Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Самая низкая цена iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) за год составила 41.87. Сравнение с текущими 50.50 и 41.87 - 53.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHAK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IHAK?

В прошлом iShares Cybersecurity and Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.80 и 3.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.29 51.53
Годовой диапазон
41.87 53.96
Предыдущее закрытие
52.80
Open
51.53
Bid
50.50
Ask
50.80
Low
50.29
High
51.53
Объем
162
Дневное изменение
-4.36%
Месячное изменение
-3.16%
6-месячное изменение
1.73%
Годовое изменение
3.21%
30 октября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.1%
Пред.
3.8%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
2.3%
Пред.
2.5%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
4.6%
Пред.
7.5%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:55
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.