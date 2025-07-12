- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
Курс IHAK за сегодня изменился на -4.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.29, а максимальная — 51.53.
Следите за динамикой iShares Cybersecurity and Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IHAK
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Citi CIO Survey: IT budgets moderate as cybersecurity reclaims top-priority rank
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- WCBR: An Interesting Cybersecurity Positioning With Disappointing Performances (NASDAQ:WCBR)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IHAK сегодня?
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) сегодня оценивается на уровне 50.50. Инструмент торгуется в пределах 50.29 - 51.53, вчерашнее закрытие составило 52.80, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHAK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Cybersecurity and Tech ETF?
iShares Cybersecurity and Tech ETF в настоящее время оценивается в 50.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения IHAK на графике в реальном времени.
Как купить акции IHAK?
Вы можете купить акции iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) по текущей цене 50.50. Ордера обычно размещаются около 50.50 или 50.80, тогда как 162 и -2.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHAK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IHAK?
Инвестирование в iShares Cybersecurity and Tech ETF предполагает учет годового диапазона 41.87 - 53.96 и текущей цены 50.50. Многие сравнивают -3.16% и 1.73% перед размещением ордеров на 50.50 или 50.80. Изучайте ежедневные изменения цены IHAK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Cybersecurity and Tech ETF?
Самая высокая цена iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) за последний год составила 53.96. Акции заметно колебались в пределах 41.87 - 53.96, сравнение с 52.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Cybersecurity and Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Cybersecurity and Tech ETF?
Самая низкая цена iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) за год составила 41.87. Сравнение с текущими 50.50 и 41.87 - 53.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHAK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IHAK?
В прошлом iShares Cybersecurity and Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.80 и 3.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.80
- Open
- 51.53
- Bid
- 50.50
- Ask
- 50.80
- Low
- 50.29
- High
- 51.53
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -4.36%
- Месячное изменение
- -3.16%
- 6-месячное изменение
- 1.73%
- Годовое изменение
- 3.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.