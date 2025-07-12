KurseKategorien
Währungen / IHAK
Zurück zum Aktien

IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF

50.50 USD 2.30 (4.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IHAK hat sich für heute um -4.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.29 bis zu einem Hoch von 51.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Cybersecurity and Tech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHAK News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IHAK heute?

Die Aktie von iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) notiert heute bei 50.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.29 - 51.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.80 und das Handelsvolumen erreichte 162. Das Live-Chart von IHAK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IHAK Dividenden?

iShares Cybersecurity and Tech ETF wird derzeit mit 50.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IHAK zu verfolgen.

Wie kaufe ich IHAK-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) zum aktuellen Kurs von 50.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.50 oder 50.80 platziert, während 162 und -2.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IHAK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IHAK-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Cybersecurity and Tech ETF müssen die jährliche Spanne 41.87 - 53.96 und der aktuelle Kurs 50.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.16% und 1.73%, bevor sie Orders zu 50.50 oder 50.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IHAK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Der höchste Kurs von iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) im vergangenen Jahr lag bei 53.96. Innerhalb von 41.87 - 53.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Cybersecurity and Tech ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) im Laufe des Jahres betrug 41.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.50 und der Spanne 41.87 - 53.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IHAK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IHAK statt?

iShares Cybersecurity and Tech ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.80 und 3.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
50.29 51.53
Jahresspanne
41.87 53.96
Vorheriger Schlusskurs
52.80
Eröffnung
51.53
Bid
50.50
Ask
50.80
Tief
50.29
Hoch
51.53
Volumen
162
Tagesänderung
-4.36%
Monatsänderung
-3.16%
6-Monatsänderung
1.73%
Jahresänderung
3.21%
29 Oktober, Mittwoch
12:30
USD
Warenhandelsbilanz
Akt
Erw
$​-94.837 B
Vorh
$​-85.541 B
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Schwebende Hausverkäufe m/m
Akt
0.0%
Erw
1.7%
Vorh
4.2%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-6.858 M
Erw
0.315 M
Vorh
-0.961 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
1.334 M
Erw
-0.345 M
Vorh
-0.770 M
18:00
USD
FOMC-Kommuniqué
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Zinsentscheid
Akt
4.00%
Erw
Vorh
4.25%
18:30
USD
FOMC Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh