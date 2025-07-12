- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IHAK: iShares Cybersecurity and Tech ETF
El tipo de cambio de IHAK de hoy ha cambiado un -4.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.29, mientras que el máximo ha alcanzado 51.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Cybersecurity and Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHAK News
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Citi CIO Survey: IT budgets moderate as cybersecurity reclaims top-priority rank
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- WCBR: An Interesting Cybersecurity Positioning With Disappointing Performances (NASDAQ:WCBR)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IHAK hoy?
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) se evalúa hoy en 50.50. El instrumento se negocia dentro de 50.29 - 51.53; el cierre de ayer ha sido 52.80 y el volumen comercial ha alcanzado 162. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IHAK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Cybersecurity and Tech ETF?
iShares Cybersecurity and Tech ETF se evalúa actualmente en 50.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.21% y USD. Monitoree los movimientos de IHAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IHAK?
Puede comprar acciones de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) al precio actual de 50.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.50 o 50.80, mientras que 162 y -2.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IHAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IHAK?
Invertir en iShares Cybersecurity and Tech ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.87 - 53.96 y el precio actual 50.50. Muchos comparan -3.16% y 1.73% antes de colocar órdenes en 50.50 o 50.80. Estudie los cambios diarios de precios de IHAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Cybersecurity and Tech ETF?
El precio más alto de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) en el último año ha sido 53.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.87 - 53.96, una comparación con 52.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Cybersecurity and Tech ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Cybersecurity and Tech ETF?
El precio más bajo de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) para el año ha sido 41.87. La comparación con los actuales 50.50 y 41.87 - 53.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IHAK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IHAK?
En el pasado, iShares Cybersecurity and Tech ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.80 y 3.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 52.80
- Open
- 51.53
- Bid
- 50.50
- Ask
- 50.80
- Low
- 50.29
- High
- 51.53
- Volumen
- 162
- Cambio diario
- -4.36%
- Cambio mensual
- -3.16%
- Cambio a 6 meses
- 1.73%
- Cambio anual
- 3.21%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.