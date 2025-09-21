FiyatlarBölümler
ICR-PA
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

19.58 USD 0.59 (3.11%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ICR-PA fiyatı bugün 3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.30 ve Yüksek fiyatı olarak 19.58 aralığında işlem gördü.

InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.30 19.58
Yıllık aralık
17.60 20.09
Önceki kapanış
18.99
Açılış
19.30
Satış
19.58
Alış
19.88
Düşük
19.30
Yüksek
19.58
Hacim
3
Günlük değişim
3.11%
Aylık değişim
3.60%
6 aylık değişim
4.43%
Yıllık değişim
4.43%
21 Eylül, Pazar