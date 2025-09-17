Валюты / ICR-PA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula
19.40 USD 0.20 (1.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICR-PA за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.11, а максимальная — 19.44.
Следите за динамикой InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.11 19.44
Годовой диапазон
17.60 20.09
- Предыдущее закрытие
- 19.20
- Open
- 19.27
- Bid
- 19.40
- Ask
- 19.70
- Low
- 19.11
- High
- 19.44
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 3.47%
- Годовое изменение
- 3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.