Курс ICR-PA за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.11, а максимальная — 19.44.

Следите за динамикой InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.