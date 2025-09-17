КотировкиРазделы
Валюты / ICR-PA
Назад в Рынок акций США

ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

19.40 USD 0.20 (1.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICR-PA за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.11, а максимальная — 19.44.

Следите за динамикой InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
19.11 19.44
Годовой диапазон
17.60 20.09
Предыдущее закрытие
19.20
Open
19.27
Bid
19.40
Ask
19.70
Low
19.11
High
19.44
Объем
14
Дневное изменение
1.04%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
3.47%
Годовое изменение
3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.