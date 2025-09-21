Valute / ICR-PA
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula
19.58 USD 0.59 (3.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICR-PA ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.30 e ad un massimo di 19.58.
Segui le dinamiche di InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.30 19.58
Intervallo Annuale
17.60 20.09
- Chiusura Precedente
- 18.99
- Apertura
- 19.30
- Bid
- 19.58
- Ask
- 19.88
- Minimo
- 19.30
- Massimo
- 19.58
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 3.11%
- Variazione Mensile
- 3.60%
- Variazione Semestrale
- 4.43%
- Variazione Annuale
- 4.43%
21 settembre, domenica