ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

19.58 USD 0.59 (3.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICR-PA ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.30 e ad un massimo di 19.58.

Segui le dinamiche di InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.30 19.58
Intervallo Annuale
17.60 20.09
Chiusura Precedente
18.99
Apertura
19.30
Bid
19.58
Ask
19.88
Minimo
19.30
Massimo
19.58
Volume
3
Variazione giornaliera
3.11%
Variazione Mensile
3.60%
Variazione Semestrale
4.43%
Variazione Annuale
4.43%
21 settembre, domenica