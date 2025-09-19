KurseKategorien
Währungen / ICR-PA
Zurück zum Aktien

ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

18.99 USD 0.21 (1.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICR-PA hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.99 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
18.99 19.25
Jahresspanne
17.60 20.09
Vorheriger Schlusskurs
19.20
Eröffnung
19.20
Bid
18.99
Ask
19.29
Tief
18.99
Hoch
19.25
Volumen
11
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
1.28%
Jahresänderung
1.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K