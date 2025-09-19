Währungen / ICR-PA
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula
18.99 USD 0.21 (1.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICR-PA hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.99 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.99 19.25
Jahresspanne
17.60 20.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.20
- Eröffnung
- 19.20
- Bid
- 18.99
- Ask
- 19.29
- Tief
- 18.99
- Hoch
- 19.25
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 1.28%
- Jahresänderung
- 1.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K