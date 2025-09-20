CotationsSections
Devises / ICR-PA
Retour à Actions

ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

19.58 USD 0.59 (3.11%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICR-PA a changé de 3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.30 et à un maximum de 19.58.

Suivez la dynamique InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
19.30 19.58
Range Annuel
17.60 20.09
Clôture Précédente
18.99
Ouverture
19.30
Bid
19.58
Ask
19.88
Plus Bas
19.30
Plus Haut
19.58
Volume
3
Changement quotidien
3.11%
Changement Mensuel
3.60%
Changement à 6 Mois
4.43%
Changement Annuel
4.43%
20 septembre, samedi