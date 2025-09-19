クォートセクション
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula

18.99 USD 0.21 (1.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICR-PAの今日の為替レートは、-1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり18.99の安値と19.25の高値で取引されました。

InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.99 19.25
1年のレンジ
17.60 20.09
以前の終値
19.20
始値
19.20
買値
18.99
買値
19.29
安値
18.99
高値
19.25
出来高
11
1日の変化
-1.09%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
1.28%
1年の変化
1.28%
