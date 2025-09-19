通貨 / ICR-PA
ICR-PA: InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula
18.99 USD 0.21 (1.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICR-PAの今日の為替レートは、-1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり18.99の安値と19.25の高値で取引されました。
InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.99 19.25
1年のレンジ
17.60 20.09
- 以前の終値
- 19.20
- 始値
- 19.20
- 買値
- 18.99
- 買値
- 19.29
- 安値
- 18.99
- 高値
- 19.25
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -1.09%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 1.28%
- 1年の変化
- 1.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K