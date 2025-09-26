HDGE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ranger Equity Bear Bear ETF hisse senedi 16.86 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 16.82 - 16.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 17.12 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 91 değerine ulaştı. HDGE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Ranger Equity Bear Bear ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Ranger Equity Bear Bear ETF hisse senedi şu anda 16.86 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.84% ve USD değerlerini izler. HDGE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HDGE hisse senedi nasıl alınır? Ranger Equity Bear Bear ETF hisselerini şu anki 16.86 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 16.86 ve Ask 17.16 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 91 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HDGE fiyat hareketlerini takip edin.

HDGE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Ranger Equity Bear Bear ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.39 - 19.93 ve mevcut fiyatı 16.86 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 16.86 veya Ask 17.16 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.75% ve 6 aylık değişim oranı -10.46% değerlerini karşılaştırır. HDGE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF hisse senedi yıllık olarak 19.93 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.39 - 19.93). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 17.12 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ranger Equity Bear Bear ETF performansını takip edin.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.39 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 16.86 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.39 - 19.93 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HDGE fiyat hareketlerini izleyin.