HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
Le taux de change de HDGE a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.87 et à un maximum de 16.98.
Suivez la dynamique Ranger Equity Bear Bear ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDGE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HDGE aujourd'hui ?
L'action Ranger Equity Bear Bear ETF est cotée à 16.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.87 - 16.98, a clôturé hier à 17.12 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de HDGE présente ces mises à jour.
L'action Ranger Equity Bear Bear ETF verse-t-elle des dividendes ?
Ranger Equity Bear Bear ETF est actuellement valorisé à 16.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HDGE.
Comment acheter des actions HDGE ?
Vous pouvez acheter des actions Ranger Equity Bear Bear ETF au cours actuel de 16.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.93 ou de 17.23, le 50 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HDGE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HDGE ?
Investir dans Ranger Equity Bear Bear ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.39 - 19.93 et le prix actuel 16.93. Beaucoup comparent 4.18% et -10.09% avant de passer des ordres à 16.93 ou 17.23. Consultez le graphique du cours de HDGE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF ?
Le cours le plus élevé de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF l'année dernière était 19.93. Au cours de 15.39 - 19.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ranger Equity Bear Bear ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF ?
Le cours le plus bas de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) sur l'année a été 15.39. Sa comparaison avec 16.93 et 15.39 - 19.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HDGE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HDGE a-t-elle été divisée ?
Ranger Equity Bear Bear ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.12 et -9.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.12
- Ouverture
- 16.90
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Plus Bas
- 16.87
- Plus Haut
- 16.98
- Volume
- 50
- Changement quotidien
- -1.11%
- Changement Mensuel
- 4.18%
- Changement à 6 Mois
- -10.09%
- Changement Annuel
- -9.47%
