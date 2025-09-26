- 概要
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
HDGEの今日の為替レートは、-1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり16.80の安値と16.98の高値で取引されました。
Ranger Equity Bear Bear ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HDGE News
よくあるご質問
HDGE株の現在の価格は？
Ranger Equity Bear Bear ETFの株価は本日16.84です。16.80 - 16.98内で取引され、前日の終値は17.12、取引量は124に達しました。HDGEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ranger Equity Bear Bear ETFの株は配当を出しますか？
Ranger Equity Bear Bear ETFの現在の価格は16.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.95%やUSDにも注目します。HDGEの動きはライブチャートで確認できます。
HDGE株を買う方法は？
Ranger Equity Bear Bear ETFの株は現在16.84で購入可能です。注文は通常16.84または17.14付近で行われ、124や-0.36%が市場の動きを示します。HDGEの最新情報はライブチャートで確認できます。
HDGE株に投資する方法は？
Ranger Equity Bear Bear ETFへの投資では、年間の値幅15.39 - 19.93と現在の16.84を考慮します。注文は多くの場合16.84や17.14で行われる前に、3.63%や-10.57%と比較されます。HDGEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFの株の最高値は？
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFの過去1年の最高値は19.93でした。15.39 - 19.93内で株価は大きく変動し、17.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ranger Equity Bear Bear ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFの株の最低値は？
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF(HDGE)の年間最安値は15.39でした。現在の16.84や15.39 - 19.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HDGEの動きはライブチャートで確認できます。
HDGEの株式分割はいつ行われましたか？
Ranger Equity Bear Bear ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.12、-9.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.12
- 始値
- 16.90
- 買値
- 16.84
- 買値
- 17.14
- 安値
- 16.80
- 高値
- 16.98
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- -1.64%
- 1ヶ月の変化
- 3.63%
- 6ヶ月の変化
- -10.57%
- 1年の変化
- -9.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前