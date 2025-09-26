报价部分
货币 / HDGE
回到股票

HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF

16.93 USD 0.19 (1.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HDGE汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点16.87和高点16.98进行交易。

关注Ranger Equity Bear Bear ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HDGE新闻

常见问题解答

HDGE股票今天的价格是多少？

Ranger Equity Bear Bear ETF股票今天的定价为16.93。它在16.87 - 16.98范围内交易，昨天的收盘价为17.12，交易量达到50。HDGE的实时价格图表显示了这些更新。

Ranger Equity Bear Bear ETF股票是否支付股息？

Ranger Equity Bear Bear ETF目前的价值为16.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.47%和USD。实时查看图表以跟踪HDGE走势。

如何购买HDGE股票？

您可以以16.93的当前价格购买Ranger Equity Bear Bear ETF股票。订单通常设置在16.93或17.23附近，而50和0.18%显示市场活动。立即关注HDGE的实时图表更新。

如何投资HDGE股票？

投资Ranger Equity Bear Bear ETF需要考虑年度范围15.39 - 19.93和当前价格16.93。许多人在以16.93或17.23下订单之前，会比较4.18%和。实时查看HDGE价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF的最高价格是19.93。在15.39 - 19.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ranger Equity Bear Bear ETF的绩效。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF（HDGE）的最低价格为15.39。将其与当前的16.93和15.39 - 19.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HDGE股票是什么时候拆分的？

Ranger Equity Bear Bear ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.12和-9.47%中可见。

日范围
16.87 16.98
年范围
15.39 19.93
前一天收盘价
17.12
开盘价
16.90
卖价
16.93
买价
17.23
最低价
16.87
最高价
16.98
交易量
50
日变化
-1.11%
月变化
4.18%
6个月变化
-10.09%
年变化
-9.47%
13 十月, 星期一
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
11:00
ALL
石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值