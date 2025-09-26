- Обзор рынка
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
Курс HDGE за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.82, а максимальная — 16.98.
Следите за динамикой Ranger Equity Bear Bear ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HDGE сегодня?
Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) сегодня оценивается на уровне 16.86. Инструмент торгуется в пределах 16.82 - 16.98, вчерашнее закрытие составило 17.12, а торговый объем достиг 91. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ranger Equity Bear Bear ETF?
Ranger Equity Bear Bear ETF в настоящее время оценивается в 16.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.84% и USD. Отслеживайте движения HDGE на графике в реальном времени.
Как купить акции HDGE?
Вы можете купить акции Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) по текущей цене 16.86. Ордера обычно размещаются около 16.86 или 17.16, тогда как 91 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HDGE?
Инвестирование в Ranger Equity Bear Bear ETF предполагает учет годового диапазона 15.39 - 19.93 и текущей цены 16.86. Многие сравнивают 3.75% и -10.46% перед размещением ордеров на 16.86 или 17.16. Изучайте ежедневные изменения цены HDGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) за последний год составила 19.93. Акции заметно колебались в пределах 15.39 - 19.93, сравнение с 17.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ranger Equity Bear Bear ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) за год составила 15.39. Сравнение с текущими 16.86 и 15.39 - 19.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HDGE?
В прошлом Ranger Equity Bear Bear ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.12 и -9.84% после корпоративных действий.
