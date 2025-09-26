- Panoramica
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
Il tasso di cambio HDGE ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.87 e ad un massimo di 16.98.
Segui le dinamiche di Ranger Equity Bear Bear ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HDGE oggi?
Oggi le azioni Ranger Equity Bear Bear ETF sono prezzate a 16.93. Viene scambiato all'interno di 16.87 - 16.98, la chiusura di ieri è stata 17.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HDGE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ranger Equity Bear Bear ETF pagano dividendi?
Ranger Equity Bear Bear ETF è attualmente valutato a 16.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HDGE.
Come acquistare azioni HDGE?
Puoi acquistare azioni Ranger Equity Bear Bear ETF al prezzo attuale di 16.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.93 o 17.23, mentre 50 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HDGE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HDGE?
Investire in Ranger Equity Bear Bear ETF implica considerare l'intervallo annuale 15.39 - 19.93 e il prezzo attuale 16.93. Molti confrontano 4.18% e -10.09% prima di effettuare ordini su 16.93 o 17.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HDGE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Il prezzo massimo di AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF nell'ultimo anno è stato 19.93. All'interno di 15.39 - 19.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ranger Equity Bear Bear ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Il prezzo più basso di AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) nel corso dell'anno è stato 15.39. Confrontandolo con gli attuali 16.93 e 15.39 - 19.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HDGE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HDGE?
Ranger Equity Bear Bear ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.12 e -9.47%.
- Chiusura Precedente
- 17.12
- Apertura
- 16.90
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Minimo
- 16.87
- Massimo
- 16.98
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- 4.18%
- Variazione Semestrale
- -10.09%
- Variazione Annuale
- -9.47%
