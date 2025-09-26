- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
Der Wechselkurs von HDGE hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.80 bis zu einem Hoch von 16.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ranger Equity Bear Bear ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDGE News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HDGE heute?
Die Aktie von Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) notiert heute bei 16.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 16.80 - 16.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.12 und das Handelsvolumen erreichte 124. Das Live-Chart von HDGE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HDGE Dividenden?
Ranger Equity Bear Bear ETF wird derzeit mit 16.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HDGE zu verfolgen.
Wie kaufe ich HDGE-Aktien?
Sie können Aktien von Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) zum aktuellen Kurs von 16.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.84 oder 17.14 platziert, während 124 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HDGE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HDGE-Aktien?
Bei einer Investition in Ranger Equity Bear Bear ETF müssen die jährliche Spanne 15.39 - 19.93 und der aktuelle Kurs 16.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.63% und -10.57%, bevor sie Orders zu 16.84 oder 17.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HDGE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) im vergangenen Jahr lag bei 19.93. Innerhalb von 15.39 - 19.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ranger Equity Bear Bear ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) im Laufe des Jahres betrug 15.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.84 und der Spanne 15.39 - 19.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HDGE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HDGE statt?
Ranger Equity Bear Bear ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.12 und -9.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.12
- Eröffnung
- 16.90
- Bid
- 16.84
- Ask
- 17.14
- Tief
- 16.80
- Hoch
- 16.98
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 3.63%
- 6-Monatsänderung
- -10.57%
- Jahresänderung
- -9.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh