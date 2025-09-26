- Panorámica
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
El tipo de cambio de HDGE de hoy ha cambiado un -1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.80, mientras que el máximo ha alcanzado 16.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ranger Equity Bear Bear ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDGE News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HDGE hoy?
Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) se evalúa hoy en 16.84. El instrumento se negocia dentro de 16.80 - 16.98; el cierre de ayer ha sido 17.12 y el volumen comercial ha alcanzado 124. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HDGE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ranger Equity Bear Bear ETF?
Ranger Equity Bear Bear ETF se evalúa actualmente en 16.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.95% y USD. Monitoree los movimientos de HDGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HDGE?
Puede comprar acciones de Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) al precio actual de 16.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.84 o 17.14, mientras que 124 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HDGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HDGE?
Invertir en Ranger Equity Bear Bear ETF implica tener en cuenta el rango anual 15.39 - 19.93 y el precio actual 16.84. Muchos comparan 3.63% y -10.57% antes de colocar órdenes en 16.84 o 17.14. Estudie los cambios diarios de precios de HDGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
El precio más alto de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) en el último año ha sido 19.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.39 - 19.93, una comparación con 17.12 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ranger Equity Bear Bear ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
El precio más bajo de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) para el año ha sido 15.39. La comparación con los actuales 16.84 y 15.39 - 19.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HDGE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HDGE?
En el pasado, Ranger Equity Bear Bear ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.12 y -9.95% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.12
- Open
- 16.90
- Bid
- 16.84
- Ask
- 17.14
- Low
- 16.80
- High
- 16.98
- Volumen
- 124
- Cambio diario
- -1.64%
- Cambio mensual
- 3.63%
- Cambio a 6 meses
- -10.57%
- Cambio anual
- -9.95%
