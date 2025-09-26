- Visão do mercado
HDGE: Ranger Equity Bear Bear ETF
A taxa do HDGE para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.87 e o mais alto foi 16.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Ranger Equity Bear Bear ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HDGE hoje?
Hoje Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) está avaliado em 16.93. O instrumento é negociado dentro de 16.87 - 16.98, o fechamento de ontem foi 17.12, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HDGE em tempo real.
As ações de Ranger Equity Bear Bear ETF pagam dividendos?
Atualmente Ranger Equity Bear Bear ETF está avaliado em 16.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.47% e USD. Monitore os movimentos de HDGE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HDGE?
Você pode comprar ações de Ranger Equity Bear Bear ETF (HDGE) pelo preço atual 16.93. Ordens geralmente são executadas perto de 16.93 ou 17.23, enquanto 50 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HDGE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HDGE?
Investir em Ranger Equity Bear Bear ETF envolve considerar a faixa anual 15.39 - 19.93 e o preço atual 16.93. Muitos comparam 4.18% e -10.09% antes de enviar ordens em 16.93 ou 17.23. Estude as mudanças diárias de preço de HDGE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
O maior preço de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) no último ano foi 19.93. As ações oscilaram bastante dentro de 15.39 - 19.93, e a comparação com 17.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ranger Equity Bear Bear ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF?
O menor preço de AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) no ano foi 15.39. A comparação com o preço atual 16.93 e 15.39 - 19.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HDGE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HDGE?
No passado Ranger Equity Bear Bear ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.12 e -9.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.12
- Open
- 16.90
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Low
- 16.87
- High
- 16.98
- Volume
- 50
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- 4.18%
- Mudança de 6 meses
- -10.09%
- Mudança anual
- -9.47%
